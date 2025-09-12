Israel afirma que la resolución de la ONU es "vergonzosa" y alienta a Hamás
Israel consideró el viernes "vergonzosa" la resolución adoptada en la Asamblea General de la ONU par
Israel consideró el viernes "vergonzosa" la resolución adoptada en la Asamblea General de la ONU para impulsar la solución de dos Estados al conflicto palestino-israelí y aseguró que alienta a Hamás a "continuar la guerra".
El texto, adoptado por una amplia mayoría, apoya la creación de un futuro Estado palestino, pero excluye la participación de Hamás en el gobierno y reclama al movimiento que entregue sus armas.
"Israel rechaza categóricamente la decisión de la Asamblea General de la ONU" que es una "decisión vergonzosa", escribió en X el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Oren Marmorstein. "La resolución no favorece una solución de paz. Al contrario, alienta a Hamás a continuar la guerra", agregó.
