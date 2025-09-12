Israel afirma que la resolución de la ONU es "vergonzosa" y alienta a Hamás

Israel consideró el viernes "vergonzosa" la resolución adoptada en la Asamblea General de la ONU para impulsar la solución de dos Estados al conflicto palestino-israelí y aseguró que alienta a Hamás a "continuar la guerra".

El texto, adoptado por una amplia mayoría, apoya la creación de un futuro Estado palestino, pero excluye la participación de Hamás en el gobierno y reclama al movimiento que entregue sus armas.

"Israel rechaza categóricamente la decisión de la Asamblea General de la ONU" que es una "decisión vergonzosa", escribió en X el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Oren Marmorstein. "La resolución no favorece una solución de paz. Al contrario, alienta a Hamás a continuar la guerra", agregó.

mj/hme/dbh/meb