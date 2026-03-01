Israel afirma que lanzó más ataques contra Irán tras muerte de Ali Jamenei

Por Alexander Cornwell y Sarah El Safty

TEL AVIV/DUBAI, 1 mar (Reuters) -

Israel afirmó haber lanzado otra oleada de ataques contra Irán el domingo, mientras los iraníes se enfrentaban a la incertidumbre tras el asesinato de su ‌líder supremo en las incursiones de Estados Unidos ‌e Israel ⁠que amenazan con desestabilizar todo Oriente Medio.

Horas después de que ambos países anunciaran que un ataque aéreo había matado al ayatolá Alí Jamenei en la campaña militar para derrocar al Gobierno de la república islámica, la prensa estatal confirmó el sábado la muerte del líder ​de 86 ⁠años.

Testigos dijeron que el ⁠domingo se escucharon varias explosiones fuertes por segundo día consecutivo en la zona del centro de negocios regional de Dubái y sobre la capital de Qatar, ​Doha, después de que Irán lanzara ataques de represalia contra los Estados vecinos del Golfo.

Irán, que ha dicho que apuntaría a las bases estadounidenses ‌si fuera atacado, impactó una serie de otros objetivos, manteniendo en vilo a los principales ​productores de petróleo del Golfo.

Las sirenas antiaéreas sonaron repetidamente en todo ​Israel el domingo por la mañana, y se escucharon una serie de explosiones en Tel Aviv mientras el sofisticado sistema de defensa aérea de Israel intentaba interceptar la última ofensiva iraní.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que los ataques aéreos tenían como objetivo poner fin a la amenaza que Irán supone desde hace décadas y garantizar que no pueda desarrollar armas nucleares.

Trató de justificar una arriesgada estrategia que parecía contradecir su declarada oposición a la participación estadounidense en complejos conflictos en el extranjero.

Trump y el primer ​ministro israelí Benjamin Netanyahu dijeron a los iraníes que los ataques les ofrecían una oportunidad única para derrocar a sus líderes clericales.

Israel y Estados Unidos sincronizaron los ataques para que coincidieran con una reunión de Jamenei y sus ⁠principales asesores, según dos fuentes y un funcionario estadounidense familiarizado con el asunto.

Jamenei estaba trabajando en su oficina en el momento del ataque del sábado, informó la prensa local, en un episodio que también causó ‌la muerte de su hija, su nieto, su nuera y su yerno.

Los expertos afirmaron que, aunque la muerte de Jamenei y otros líderes iraníes supondría un duro golpe para el país, no significaría necesariamente el fin del arraigado régimen clerical de Irán ni del dominio de la Guardia Revolucionaria sobre la población.

El ejército israelí afirmó que el domingo por la mañana lanzó ataques contra los sistemas de misiles balísticos y de defensa aérea de Irán.

Las fuerzas armadas iraníes pronto volverían a tomar represalias con su mayor ofensiva contra las bases estadounidenses e Israel, prometió el domingo el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en un comunicado.

Irán respondió a los ataques iniciales del sábado ‌lanzando cientos de misiles y drones contra tropas estadounidenses y ciudades de Israel y países árabes aliados de Washington, lo que provocó la cancelación generalizada de vuelos en ⁠Oriente Medio.

El Pentágono afirmó que no hubo muertos ni heridos estadounidenses.

IRÁN ATACA INSTALACIONES CLAVE

Los principales aeropuertos de Oriente Medio, incluido Dubái, el centro de transporte ‌internacional más transitado del mundo, cerraron el sábado después de que la represalia con misiles de Irán provocara una de las interrupciones ⁠más graves de la aviación mundial en años. El emblemático hotel Burj Al Arab de Dubái y el aeropuerto, ⁠que gestiona más de 1.000 vuelos al día, sufrieron daños en un ataque nocturno contra objetivos de los Estados árabes del Golfo, que también afectó a los aeropuertos de Abu Dabi y Kuwait.

Teherán advirtió el sábado que había cerrado el estrecho de Ormuz, el conducto por el que circula aproximadamente una quinta parte del consumo mundial de petróleo, lo que aumentó las expectativas de una fuerte alza de los precios del crudo.

Los principales productores de petróleo de la OPEP+ se reunirán el domingo y ‌podrían considerar un aumento de la producción mayor de lo previsto, ya ​que varios propietarios de tanqueros, grandes petroleras y empresas comerciales han suspendido los envíos de energía a través del estrecho.

Cientos de civiles murieron y resultaron heridos en los ataques de Estados Unidos e Israel, dijo el embajador de Irán ante las Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU celebrada el sábado.

Iravani calificó los ataques de represalia de Irán ‌como una cuestión de autodefensa, afirmando que las bases de las fuerzas hostiles eran objetivos militares legítimos.

(Reporte de Reuters. Editado en español por Javier Leira)