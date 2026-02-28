Israel afirma que lanzó un ataque preventivo contra Irán

28 feb (Reuters) -

Israel afirmó que lanzó el sábado un ataque preventivo contra Irán, empujando a Oriente Medio a una nueva confrontación militar y reduciendo aún más las esperanzas de una solución diplomática a la prolongada disputa nuclear de la república islámica con Occidente.

El New York Times, citando a un funcionario en Washington, informó que se estaban llevando a cabo ataques estadounidenses contra Irán. Una fuente dijo a Reuters que el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, no se encontraba en Teherán y había sido trasladado a un lugar seguro.

El ataque, que se produce después de que Israel e Irán se enzarsaran en una guerra aérea de 12 días en junio, se da tras las repetidas advertencias de Estados Unidos e Israel de que volverían a atacar si Irán seguía adelante con sus programas nucleares y de misiles balísticos.

«El Estado de Israel lanzó un ataque preventivo contra Irán para eliminar las amenazas al Estado de Israel», declaró el ministro de Defensa, Israel Katz.

Un funcionario de Defensa israelí afirmó que la operación se planeó durante meses en coordinación con Washington y que la fecha de lanzamiento se había decidido semanas atrás.

Según reportó la prensa iraní, el sábado se escucharon explosiones en Teherán y, alrededor de las 08.15 hora local sonaron sirenas en todo Israel en lo que, según el ejército, fue una alerta proactiva para preparar a la población ante la posibilidad de un ataque con misiles.

El ejército israelí anunció el cierre de escuelas y lugares de trabajo, con excepciones para los sectores esenciales, y la prohibición del espacio aéreo público. Israel cerró su espacio aéreo a los vuelos civiles y la autoridad aeroportuaria pidió a la población que no acudiera a ninguno de los aeropuertos del país.

Estados Unidos e Irán reanudaron las negociaciones en febrero con el fin de resolver la disputa que dura décadas mediante la diplomacia y evitar la amenaza de un enfrentamiento militar que podría desestabilizar la región.

Sin embargo, Israel insistió en que cualquier acuerdo de Estados Unidos con Irán debía incluir el desmantelamiento de la infraestructura nuclear de Teherán, y no solo el cese del proceso de enriquecimiento, y presionó a Washington para que incluyera restricciones al programa de misiles de la república islámica en las conversaciones. Irán dijo que estaba dispuesto a discutir restricciones a su programa nuclear a cambio del levantamiento de las sanciones, pero descartó vincular la cuestión a los misiles. También afirmó que se defendería de cualquier ataque.

En junio, Estados Unidos se unió a una campaña militar israelí contra las instalaciones nucleares iraníes, en la acción militar estadounidense más directa jamás emprendida contra la república islámica.

Teherán respondió entonces lanzando misiles contra la base aérea estadounidense de Al Udeid en Qatar, la mayor de Oriente Medio. (Reporte de Reuters. Editado en español por Javier Leira)