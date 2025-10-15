Israel afirma que las protestas en España son "puro odio" porque ya hay un acuerdo de paz

MADRID, 15 Oct. 2025 (Europa Press) -

La encargada de negocios israelí en España, Dana Erlich, ha criticado que se sigan organizando protestas y movilizaciones como las de este miércoles en apoyo a la causa palestina porque, en su opinión, ya "no se trata de la paz", sino que "es puro odio contra Israel".

"Si alguien todavía tenía dudas, el hecho de que las manifestaciones contra Israel siguen, días después de que Israel ya aceptó un acuerdo que ofrece a la región una oportunidad verdadera para un futuro pacífico, muestra claramente de qué se trata todo este movimiento", ha sentenciado en la red social X.

Erlich, que ejerce la máxima representación diplomática en España ante la ausencia de la figura de un embajador, ha respondido de esta manera a las movilizaciones convocadas este miércoles en el marco de una jornada de huelga por Palestina, criticada también por su predecesor, Dan Poraz, ahora ministro consejero de la Embajada.

Para Poraz, "la única explicación posible" para las protestas serían "las ejecuciones masivas que Hamás ha llevado a cabo en los últimos días contra disidentes políticos", en alusión a las supuestas represalias perpetradas por el grupo palestino en la Franja de Gaza tras el repliegue parcial de las fuerzas israelíes.