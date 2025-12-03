Israel afirma que los “hallazgos” devueltos desde Gaza no coinciden con los rehenes restantes

JERUSALÉN (AP) — Israel dijo el miércoles que los “hallazgos” devueltos desde Gaza no coinciden con ninguno de los rehenes capturados durante el ataque de Hamás de 2023 que continúan en la Franja.

El material entregado el martes fue encontrado en la ciudad norteña de Beit Lahiya, según la prensa palestina. En un comunicado, la oficina del primer ministro señaló que las pruebas forenses habían finalizado y que los restos no guardaban relación con los rehenes muertos.

Con los restos de dos rehenes, un israelí y un ciudadano tailandés, aún en Gaza, los dos bandos están cerca de concluir la primera fase del alto el fuego mediado por Estados Unidos.

Veinte rehenes vivos y los restos de otros 26 han sido devueltos a Israel desde que el inicio del alto el fuego a principios de octubre. Estas entregas son una parte clave de los términos de un frágil acuerdo que tanto Hamás como Israel se acusan mutuamente de romper.

La oficina de Benjamin Netanyahu utilizó el término "hallazgos" en lugar de "restos" en sus declaraciones del martes y el miércoles para referirse a la última devolución. El motivo no estaba claro y la oficina no hizo comentarios a una pregunta de Associated Press.

Los dos rehenes que continúan en la Franja son Ran Gvili y Sudthisak Rinthalak.

Gvili ayudó a varias personas a escapar del festival de música Nova el 7 de octubre de 2023 y murió luchando en otro lugar. El ejército confirmó su muerte cuatro meses después. Le sobreviven sus padres y una hermana.

Sudthisak Rinthalak era un trabajador agrícola tailandés que había estado empleado en el kibutz Be’eri, una de las comunidades más afectadas en el ataque. Según la prensa, Sudthisak trabajaba en Israel desde 2017.

Un total de 31 trabajadores tailandeses fueron secuestrados el 7 de octubre, el grupo más numeroso de extranjeros entre los retenidos. La mayoría quedaron libres en el primer y segundo alto el fuego. El Ministerio de Exteriores de Tailandia afirmó que, además de los rehenes, otros 46 tailandeses han muerto durante la guerra.

Israel ha entregado 15 cuerpos de palestinos por los restos de cada rehén recibido como parte del acuerdo de alto el fuego. El Ministerio de Salud de Gaza señaló que, por el momento, el número total de restos recibidos es de 330.

Según Hamás, la recuperación de los cadáveres es complicada debido a la devastación generalizada en el sitiado enclave palestino. Israel ha presionado para acelerar las devoluciones y, en algunos casos, dijo que los restos no se correspondían con rehenes.

Como parte del acuerdo de alto el fuego, Hamás devolvió 20 rehenes vivos a Israel el 13 de octubre. Los intercambios adicionales de cadáveres han sido el componente central de la fase inicial del acuerdo, que exige que Hamás devuelva todos los restos de rehenes lo antes posible.

Los intercambios han continuado incluso cuando Israel y Hamás se han acusado mutuamente de violar otros términos del pacto. Funcionarios israelíes acusaron a Hamás de entregar restos parciales en algunos casos y de escenificar el descubrimiento de cadáveres en otros.

Por su parte, Hamás culpó a Israel de disparar a civiles y de restringir la entrada de ayuda humanitaria al territorio. El número de fallecidos ha disminuido desde la entrada en vigor del alto el fuego, pero funcionarios gazatíes siguen reportando muertos en ataques, mientras que Israel afirma haber sufrido bajas militares en ataques insurgentes.

Las autoridades sanitarias en la Franja sostienen que solo han podido identificar una parte de los cuerpos entregados por Israel, y que el proceso es complicado por la falta de kits de pruebas de ADN.

Después de los canjes, el plan de paz de 20 puntos contempla la creación de una fuerza internacional de estabilización, la formación un gobierno palestino tecnócrata y el desarme de Hamás.

El frágil acuerdo tiene como objetivo poner fin a la guerra desencadenada por el ataque encabezado por Hamás sobre el sur de Israel en el que fallecieron unas 1.200 personas y otras 251 fueron tomadas como rehenes.

El Ministerio de Salud de Gaza dice que el número de palestinos muertos supera los 70.100. Su conteo no distingue entre víctimas civiles e insurgentes, pero sostiene que aproximadamente la mitad de los fallecidos son mujeres y niños. El ministerio opera bajo el gobierno dirigido por Hamás, está formado por profesionales médicos y mantiene registros detallados que suelen ser considerados como fiables por la comunidad internacional.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.