Israel afirma que ningún navío de la flotilla por Gaza ha logrado romper el bloqueo

Israel afirmó este jueves que ninguno de los barcos de la flotilla de ayuda para Gaza ha logrado romper el bloqueo que mantiene sobre el territorio palestino.

"Ninguno de los yates provocadores de Hamás-Sumud ha tenido éxito en su intento de entrar en una zona de combate activa o romper el bloqueo naval legal", declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado en referencia a la flotilla Global Sumud que partió de Barcelona a inicios de septiembre con unos 45 navíos.

La cancillería israelí agregó que queda en la mar un último barco. "Si se acerca, también se impedirá su intento de entrar en una zona de combate activa y romper el bloqueo".

