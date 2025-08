Israel: Afirman que Netanyahu ocupará Gaza, apoyo de Trump

“La decisión se tomó. Ocuparemos la Franja de Gaza. Hamás no liberará más rehenes sin una rendición total, y nosotros no nos rendiremos. Si no actuamos ahora, los secuestrados morirán de hambre, la Franja seguirá bajo el control de los terroristas.

Habrá operaciones también en las áreas donde se encuentran rehenes”, dijo la fuente citada por Ynet, el informativo más visto del país.

De momento, nada oficial, pero la filtración de información parece haber sido aprobada en los más altos niveles.

Ynet añadió que Netanyahu recibió el visto bueno del presidente estadounidense, Donald Trump, para lanzar “una operación contra Hamás”.

Después de la visita del enviado especial Steve Witkoff durante el fin de semana, “Washington y Jerusalén han coincidido en que la organización terrorista no quiere un acuerdo”.

Dura fue la respuesta preventiva del entorno del primer ministro a la posición del jefe de Estado Mayor, Eyal Zamir, quien en días recientes informó al gabinete sobre las dificultades de una operación para conquistar el enclave: “Nos llevaría años”, dijo.

“Si al jefe de Estado Mayor no le parece bien, que dimita”, comunicó una fuente de la oficina del premier. Sin embargo, los comentaristas no pasaron por alto que el último acto de esta situación podría ser una táctica negociadora para aumentar la presión sobre Hamás. Que, por su parte, dicen los analistas, “no tiene nada que perder”.

Ahora el premier, quien habló por teléfono con el líder ruso, Vladimir Putin, por segunda vez en una semana, debería presentar una propuesta formal al gabinete de seguridad, ordenando a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) conquistar la Franja, derrotar a Hamás y liberar a los rehenes.

Para Netanyahu, queda claro tras el estancamiento de las conversaciones que dura semanas y las últimas declaraciones del grupo fundamentalista que las negociaciones no conducen a nada.

La acción militar es para el gobierno israelí, así como para la Casa Blanca, la única opción restante.

El choque entre los líderes políticos y los militares sobre cómo proceder en la Franja es un obstáculo para el Ejecutivo: mientras los ministros de la ultraderecha mesiánica presionan para conquistar el enclave y reasentarse como hace dos siglos, cuando en Gaza había una de las más prestigiosas escuelas talmúdicas, el ejército sabe que en el terreno las cosas son diferentes.

Los soldados se enfrentan a audaces milicianos dispuestos a todo, operaciones de guerrilla, explosivos ocultos por todas partes.

El enemigo esta vez está incluso más motivado que Israel: o el poder o el martirio. No solo eso: los soldados israelíes han estado combatiendo durante casi dos años, con la interrupción en Líbano, llegando hasta 10-12 llamamientos consecutivos. Para los generales, la victoria no está a la vuelta de la esquina. Netanyahu, por su parte, garantizó a Estados Unidos que permitirá el paso de ayuda humanitaria en aumento para los civiles. Combinar operaciones militares con camiones cargados de alimentos no será una tarea fácil. Mientras, crece el tumulto en Israel tras los videos de los dos rehenes veinteañeros, Evyatar David y Rom Breslavski, reducidos a piel y huesos, "con la mitad de su peso corporal respecto al momento del secuestro", dijeron los expertos. La Cruz Roja Internacional y la Organización Mundial de la Salud lanzaron un fuerte llamado: "Estamos consternados por las imágenes, los rehenes están en condiciones degradantes. Exigimos su liberación inmediata e incondicional, eviten todas las formas de exposición que los humillen", declararon. "Los rehenes deben tener acceso a comida y atención médica", agregó el director general de la OMS, Tedros Ghebreyesus. El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, partió hacia Nueva York, donde el martes la ONU celebrará una sesión especial sobre los secuestrados. En tanto, el gobierno israelí votó unánimemente la destitución de la fiscal general Gali Baharav-Miara tras un largo tira y afloje con el primer ministro, relacionado con el caso de los sobornos de Qatar que involucró al entorno de Bibi. Pero la decisión fue inmediatamente suspendida por la Corte Suprema a la espera del proceso de apelaciones presentadas por el partido de oposición Yesh Atid y algunas ONG. Decenas de exjefes del Mossad, del Shin Bet y de las FDI -muchos de ellos hicieron la historia de Israel- solicitaron en un video el fin de la guerra, mientras la BBC reenvía una carta que 600 exfuncionarios israelíes de seguridad escribieron a Trump pidiendo apoyo para "el fin de la guerra". El gobierno estadounidense, por su parte, anunció que negará ayudas federales para desastres naturales a los estados y ciudades de Estados Unidos que, según informó la prensa internacional citando a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, boicoteen a las empresas israelíes. (ANSA).