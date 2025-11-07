Israel agradece a México por desbaratar complot dirigido por Irán contra su embajador

Israel agradeció este miércoles a las autoridades mexicanas por desbaratar un complot dirigido por Irán para atacar al embajador israelí en México.

Estados Unidos acusó este viernes a Irán de planear el asesinato del embajador israelí en México, una operación que un alto funcionario estadounidense afirmó que fue iniciada a finales de 2024 por una unidad de élite de los Guardianes de la Revolución y que fue truncada este año.

"Agradecemos a los servicios de seguridad y la policía de México por desbaratar una red terrorista dirigida por Irán que buscaba atacar al embajador de Israel", declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí en un comunicado.

