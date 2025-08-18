Israel: Al Jazeera, Hamas acepta nueva propuesta de tregua

(AMPLIADA) (ANSA) - ROMA, 18 AGO - Una fuente de Hamas declaró a Al Jazeera que el movimiento ha aceptado la nueva propuesta de alto el fuego para Gaza presentada por los mediadores. "Informamos a los mediadores de nuestro acuerdo sobre la propuesta presentada ayer", dijeron los informantes.

La propuesta de alto el fuego incluye la liberación de 10 rehenes israelíes vivos y 18 fallecidos, la entrega de ayuda a Gaza a través de organizaciones humanitarias, la Media Luna Roja y las Naciones Unidas, y un alto el fuego de 60 días. Las negociaciones para poner fin a la guerra comenzarán una vez que entre en vigor el alto el fuego.

“Hamas ha dado su respuesta a los mediadores, confirmando que tanto esa organización como las facciones han aceptado la nueva propuesta de alto el fuego sin requerir enmiendas”, declaró otra fuente de Hamas.

Una fuente palestina cercana a las negociaciones afirmó que se espera que los mediadores "anuncien la consecución de un acuerdo y fijen una fecha para la reanudación de las conversaciones".

El informante añadió que "los mediadores han brindado a Hamas y a las facciones garantías respecto a la implementación del acuerdo, junto con el compromiso de reanudar las conversaciones para buscar una solución permanente". No hubo respuesta inmediata del gobierno israelí.

Otro funcionario palestino informó esta mañana que los mediadores habían propuesto una tregua inicial de 60 días y la liberación de los rehenes en dos fases.

Una fuente de la Yihad Islámica afirmó que el plan contemplaba un alto el fuego de 60 días "durante el cual 10 rehenes israelíes serían liberados con vida, junto con varios cadáveres". Según la misma fuente, "los prisioneros restantes serían liberados en una segunda fase, y se iniciarían negociaciones inmediatas para un acuerdo más amplio" para el fin definitivo de la guerra "con garantías internacionales", añadió el portavoz. (ANSA).