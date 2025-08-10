Israel: Al Jazeera, “muerto quinto miembro de nuestro staff en Gaza”

"Como ya informamos, los periodistas de Al Jazeera Anas al-Sharif y Muhammad Karika fueron muertos junto con los camarógrafos Ibrahim Zaher y Mohammed Noufal en un ataque israelí dirigido contra una carpa que albergaba periodistas en Gaza City. Ahora podemos confirmar que Moamen Aliwa, operador de cámara, también fue asesinado en este ataque".

Marwan Bishara, analista político de Al Jazeera, afirmó que "el asesinato de los periodistas de Al Jazeera en Gaza por parte de Israel refleja el hecho de que las potencias globales permiten que el primer ministro Benjamin Netanyahu actúe impunemente. Periodistas, médicos, niños, todos luchan por su vida... es la caída de los principios universales". (ANSA).