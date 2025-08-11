Israel: Al Jazeera, “un ataque a la libertad de prensa”
El editor de Al Jazeera en inglés, Salah Negm, habló con la BBC esta mañana y declaró a Newsday que no era sorprendente que Israel afirmara que Al-Sharif era miembro de Hamás, pero añadió que no han demostrado nada y que es ridículo que Israel siga llamando "terroristas" a los periodistas de Gaza.
Negm afirmó que Al Jazeera conoce la trayectoria y la formación de sus periodistas y que "conocemos el material que nos proporcionan y lo verificamos con diferentes fuentes".
"Llevo unos 40 años trabajando en periodismo y he visto a gente cubrir guerras y hubo víctimas, pero no asesinatos deliberados como este, y quienes cometen asesinatos quedan impunes", pero esto, enfatizó, da a los periodistas "la determinación de seguir haciendo nuestro trabajo". (ANSA).
