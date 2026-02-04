Israel: Al menos 21 muertos en bombardeos israelíes en Gaza

El ejército israelí afirmó que el ataque se produjo después de que un oficial resultara herido tras disparos contra sus tropas.

A pesar de que la tregua negociada por Estados Unidos entró en su segunda fase el mes pasado, la violencia ha continuado en la Franja de Gaza, con Israel y Hamás acusándose mutuamente de incumplir el acuerdo.

El último derramamiento de sangre se produjo días después de que Israel reabriera parcialmente el cruce de Rafah entre Gaza y Egipto, la única salida para los gazatíes que no pasa por Israel.

La agencia de defensa civil, que opera como un servicio de rescate bajo la autoridad de Hamás, informó que las 21 personas murieron en una serie de ataques, y que al menos otras 31 resultaron heridas.

Tres cuerpos fueron trasladados al Hospital Nasser después de que los ataques israelíes impactaran en viviendas y tiendas de campaña que albergaban a palestinos desplazados en la zona sur de Khan Yunis, informó la agencia.

Otros cuerpos fueron trasladados al Hospital Al-Shifa tras ataques similares en la ciudad de Gaza, el mayor centro urbano del territorio, declaró su director, Mohamed Abu Salmiya.

"También recibimos a decenas de heridos. La situación es extremadamente difícil en los hospitales de la Franja de Gaza debido a la grave escasez de medicamentos y suministros médicos", declaró Abu Salmiya.

Israel examina minuciosamente toda la ayuda que llega a la asediada Gaza, un pequeño territorio costero rodeado de vallas y muros por todos lados.

El ejército israelí declaró haber lanzado ataques después de que "terroristas abrieron fuego contra las tropas" el miércoles, hiriendo gravemente a un oficial, y añadió que considera el incidente una violación del alto el fuego.

Las tropas fueron atacadas cerca de la llamada "Línea Amarilla", más allá de la cual las fuerzas israelíes están estacionadas en Gaza, sin especificar de qué lado de la línea se encontraban.

Tras lo que se informó como presión estadounidense, Israel permitió la apertura del cruce de Rafah, pero limitó el paso a los pacientes y sus acompañantes. Los gazatíes enfermos y heridos comenzaron a cruzar a Egipto para recibir atención médica desde el lunes.

Abu Salmiya, del hospital Al-Shifa, indicó que había 20.000 pacientes en el territorio que necesitaban tratamiento urgente, incluidos 4.500 niños.

El Ministerio de Salud de Gaza afirma que al menos 523 personas han muerto en ataques israelíes desde que entró en vigor el alto el fuego el 10 de octubre, mientras que el ejército israelí afirma que cuatro de sus soldados han muerto durante el mismo período.

Mientras tanto, el enviado estadounidense Steve Witkoff se reunió con el primer ministro Benjamin Netanyahu en Jerusalén el martes, y el líder israelí insistió en que Hamás debe ser desarmado y toda la Franja de Gaza desmilitarizada antes de que pueda comenzar cualquier reconstrucción. (ANSA).