Israel: Alemania suspende el envío de armas a Israel

"Israel tiene derecho a defenderse del terrorismo de Hamás", que "debe ser desarmado", pero "la acción militar aún más agresiva del ejército israelí en la Franja de Gaza, decidida anoche por el gobierno israelí, dificulta cada vez más la posibilidad de alcanzar estos objetivos", agregó el canciller.

Merz recordó que "la liberación de los rehenes y las negociaciones de alto el fuego" son la máxima prioridad del gobierno alemán y por esas razones no autorizará ningún envío de armas que puedan utilizarse en la Franja.

"Con la ofensiva planeada, el gobierno israelí tiene una responsabilidad aún mayor que antes en el apoyo a la población civil. Debe facilitar el pleno acceso a los suministros de ayuda, incluso para las organizaciones de las Naciones Unidas y otras instituciones no gubernamentales", advierte la declaración.

Finalmente, Berlín insta al gobierno israelí a "no tomar más medidas hacia la anexión de Cisjordania". (ANSA).