LA NACION

Israel: Almodóvar, "las relaciones con Israel deben terminar"

El llamamiento del director español en redes sociales

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Israel: Almodóvar, "las relaciones con Israel deben terminar"
Israel: Almodóvar, "las relaciones con Israel deben terminar"

Con este mensaje en la cuenta de Instagram de su productora El Deseo, el director español instó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a romper todos los vínculos con Israel.

De esta forma, se unió a la campaña "Detengan el Genocidio" de actores y activistas con motivo de la inauguración del Festival de Cine de Venecia.

"También pido a nuestro presidente que intente convencer a todos los aliados europeos para que hagan lo mismo y se sumen a esta condena", añadió el director de "Volver" en el mensaje, instando a la gente a unirse a la iniciativa en Gaza utilizando la etiqueta @artistasconpalestina o enviando mensajes de vídeo con la etiqueta #AccionesYa.

En junio, Almodóvar, junto con 1800 figuras de la cultura, ya había firmado un manifiesto por la paz en Gaza. Con esta última iniciativa, se suma a numerosos representantes del mundo de la cultura y el espectáculo que han firmado una carta enviada al Festival de Cine de Venecia exigiendo una posición "clara e inequívoca" de condena del genocidio en Gaza. (ANSA).

LA NACION
Más leídas
  1. Pelean para cubrir los gastos de su hija con discapacidad y abren una dura pregunta sobre los audios filtrados
    1

    Discapacidad. Hacen malabares para pagar los cuidados de su hija y lanzan una dura pregunta sobre los audios

  2. Conmoción en Nueva Zelanda por la muerte de un ex Maorí All Black: creen que fue un suicidio
    2

    Murió el ex Maorí All Black, Shane Christie, y sospechan que se trató de un suicidio

  3. La felicidad de Enrique Iglesias y Anna Kournikova: serán padres por cuarta vez
    3

    La felicidad de Enrique Iglesias y Anna Kournikova: serán padres por cuarta vez

  4. Horacio Embón abandonó Duro de Domar en vivo tras un duro cruce con Pablo Duggan
    4

    Horacio Embón abandonó Duro de Domar en vivo tras un duro cruce con Pablo Duggan

Cargando banners ...