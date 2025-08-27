Israel: Almodóvar, "las relaciones con Israel deben terminar"

Con este mensaje en la cuenta de Instagram de su productora El Deseo, el director español instó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a romper todos los vínculos con Israel.

De esta forma, se unió a la campaña "Detengan el Genocidio" de actores y activistas con motivo de la inauguración del Festival de Cine de Venecia.

"También pido a nuestro presidente que intente convencer a todos los aliados europeos para que hagan lo mismo y se sumen a esta condena", añadió el director de "Volver" en el mensaje, instando a la gente a unirse a la iniciativa en Gaza utilizando la etiqueta @artistasconpalestina o enviando mensajes de vídeo con la etiqueta #AccionesYa.

En junio, Almodóvar, junto con 1800 figuras de la cultura, ya había firmado un manifiesto por la paz en Gaza. Con esta última iniciativa, se suma a numerosos representantes del mundo de la cultura y el espectáculo que han firmado una carta enviada al Festival de Cine de Venecia exigiendo una posición "clara e inequívoca" de condena del genocidio en Gaza. (ANSA).