Israel amenaza a Irán ante la ONU con el uso de la fuerza militar si continúa con sus pretensiones nucleares

Lapid afirma que defiende la solución de dos Estados con Palestina "si son pacíficos" y pide al mundo árabe hacer las paces con Israel

MADRID, 22 Sep. 2022 (Europa Press) -

El primer ministro de Israel, Yair Lapid, ha pedido ante Naciones Unidas "dejar claro" a Irán que si continúa con sus pretensiones nucleares, el mundo deberá responder "con la fuerza militar" y ha criticado que "el mundo esté escogiendo el camino más fácil" al no creer que Teherán es capaz de lo peor.

"Si el régimen iraní obtiene un arma nuclear van a utilizarla. La única forma de evitarlo es poner sobre la mesa una amenaza militar creíble y luego negociar un pacto más duradero y contundente", ha reclamado Lapid durante su intervención ante la 77 sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas.

"Para Irán tiene que quedar claro que si sigue desarrollando su programa nuclear, el mundo no responderá con palabras, sino con la fuerza militar. Cada vez que se planteó así en el pasado, Irán se detuvo y se retiró", ha insistido.

"Su odio es un modo de vida para preservar su régimen de represión", ha dicho Lapid, quien ha lamentado que Irán haya manifestado "abiertamente" su deseo de destruir a Israel mientras Naciones Unidas "guarda silencio".

No obstante, ha advertido de que Israel no se quedará de brazos cruzados ante aquellos que les quieren "aniquilar" y harán todo lo posible para que Irán no logre un arma nuclear. "Los judíos tenemos un Estado, un Ejército, grandes aliados, como Estados Unidos, la capacidad y no tenemos miedo de utilizarlo", ha dicho.

Critica a la onu de callar ante las amenazas de irán

Lapid ha acusado a Irán de "traficar" con el odio, una herramienta política que utiliza contra su propio pueblo --haciendo referencia así a las últimas manifestaciones que se están produciendo por la muerte en dependencias policiales de Mahsa Amini, una joven de 17 años detenida por llevar mal el velo-- como "forma de preservar su gobierno opresivo", mientras "el mundo permanece en silencio".

"El régimen de Irán odia a los judíos, odia a la mujeres, odia a los homosexuales, a Occidente, odian y matan a los musulmanes que no piensan como ellos, como Salman Rushdie", ha dicho en referencia al novelista iraní apuñalado a medidos de agosto en Nueva York por un joven estadounidense de origen libanés.

"¿Alguna vez el silencio ha logrado frenar la violencia?", se ha preguntado Lapid, quien ha acusado a Irán de financiar grupos considerados terroristas y de estar detrás de atentados por todo el mundo. "Es una dictadura homicida que hace todo lo posible por obtener un arma nuclear", ha alertado.

Solución de dos estados al conflicto con palestina

Por otro lado, Lapid ha asegurado que se muestra partidario de la solución de dos Estados siempre y cuando el futuro Estado Palestino "sea pacífico y no se convierta en otra base terrorista para poder amenazar el bienestar de Israel".

"Un acuerdo con los palestinos, basado en dos Estados para dos pueblos, es lo correcto para la seguridad y la economía de Israel", ha señalado Lapid, quien también ha manifestado que están listos para levantar las restricciones en Gaza "mañana por la mañana" si dejan "de disparar cohetes y misiles a nuestros hijos".

Antes de concluir su discurso, Lapid ha pedido a "todos los países musulmanes, desde Arabia Saudí a Indonesia" que reconozcan "la realidad" de que Israel no desaparecerá y que Oriente Próximo es su hogar. "Les damos la mano en pos de la paz", ya que "los conflictos y la hostilidad no desaparecen solos", ha ofrecido.