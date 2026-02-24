Israel amenaza a Líbano con atacar si Hezbolá participa en una guerra entre EE. UU. e Irán, según fuentes

GINEBRA/BEIRUT, 24 feb (Reuters) -

Israel ha enviado un mensaje indirecto a Líbano en el que advierte de que atacará duramente el país, tomando como objetivo infraestructuras civiles, incluido el aeropuerto, en caso de que Hezbolá se vea involucrado en cualquier guerra entre Estados Unidos e Irán, según dijeron el martes dos altos cargos libaneses.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y la presidencia libanesa no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Irán y Estados Unidos celebrarán una tercera ronda de conversaciones nucleares el jueves en Ginebra, según informó el domingo el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr Albusaidi, en medio de la creciente preocupación por el riesgo de un conflicto militar entre los adversarios.

Israel asestó duros golpes al grupo armado Hezbolá, respaldado por Irán, durante una guerra en 2024, en la que mató a su líder, Hassan Nasralá, junto con miles de sus combatientes, y destruyó gran parte de su arsenal.

Hezbolá, de confesión chií, fue fundado por la Guardia Revolucionaria Iraní en 1982.

El nuevo líder de Hezbolá, Naim Qasem, dijo en un discurso televisado el mes pasado que el grupo "no era neutral" en el enfrentamiento entre Washington y Teherán, y que era "objetivo de una posible agresión".

"Estamos decididos a defendernos. En su momento, elegiremos cómo actuar, si intervenir o no", dijo Qasem.

El Departamento de Estado de EEUU está retirando al personal gubernamental no esencial y a sus familiares elegibles de la embajada de EEUU en Beirut, según dijo el lunes un alto cargo del Departamento de Estado. (Información de Olivia Le Poidevin y Laila Bassam; redacción de Tom Perry; edición de Peter Graff; edición en español de Paula Villalba)