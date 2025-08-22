Israel amenaza con destruir Ciudad de Gaza si Hamás no se desarma y libera a los rehenes

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, prometió el viernes destruir Ciudad de Gaza si Hamás no accede a desarmarse, liberar a todos los rehenes que quedan en el territorio palestino y poner fin a la guerra en los términos del Estado hebreo.

"Pronto se abrirán las puertas del infierno sobre las cabezas de los asesinos y violadores de Hamás en Gaza, hasta que acepten las condiciones de Israel para poner fin a la guerra, principalmente la liberación de todos los rehenes y su desarme", escribió el ministro en las redes sociales.

"Si no aceptan, Gaza, la capital de Hamás, se convertirá en Rafah y Beit Hanun", añadió, en referencia a dos ciudades de la Franja que quedaron prácticamente arrasadas durante operaciones israelíes anteriores.