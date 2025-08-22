Israel amenaza con destruir Ciudad de Gaza si Hamás no se desarma y libera a los rehenes
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, prometió el viernes destruir Ciudad de Gaza si...
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, prometió el viernes destruir Ciudad de Gaza si Hamás no accede a desarmarse, liberar a todos los rehenes que quedan en el territorio palestino y poner fin a la guerra en los términos del Estado hebreo.
"Pronto se abrirán las puertas del infierno sobre las cabezas de los asesinos y violadores de Hamás en Gaza, hasta que acepten las condiciones de Israel para poner fin a la guerra, principalmente la liberación de todos los rehenes y su desarme", escribió el ministro en las redes sociales.
"Si no aceptan, Gaza, la capital de Hamás, se convertirá en Rafah y Beit Hanun", añadió, en referencia a dos ciudades de la Franja que quedaron prácticamente arrasadas durante operaciones israelíes anteriores.
