Israel amenaza con duras consecuencias si Hamás no libera a rehenes

JERUSALÉN (AP) — El ministro de Defensa israelí prometió el miércoles que habrá duras consecuencias si Hamás no libera a los rehenes este fin de semana como está previsto, intensificando las amenazas contra el grupo armado mientras los mediadores trabajaban para salvar el alto el fuego.

Había señales de que las diferencias podrían ser superadas. La disputa se desató cuando Hamás acusó a Israel de no cumplir con algunos compromisos bajo la tregua, incluyendo la entrega de tiendas de campaña y otra ayuda, y anunció que retrasaría la próxima liberación de rehenes el sábado.

El funcionario de Hamás Mahmoud Merdawi dijo a The Associated Press que había “señales positivas” de que los tres rehenes serán liberados como estaba planeado el sábado, pero el grupo aún no había recibido un compromiso de Israel de que cumpliría con el acuerdo.

Un funcionario egipcio con conocimiento de las conversaciones indicó que ambas partes estaban cerca de un acuerdo. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato para discutir negociaciones privadas, declaró que Israel se había comprometido a entregar más tiendas, refugios y maquinaria pesada a Gaza.

Los funcionarios israelíes no hicieron comentarios inmediatos. Israel afirma que está cumpliendo con sus obligaciones bajo el acuerdo, que entró en vigor el 19 de enero y ha pausado la guerra de 16 meses en Gaza, brindando un respiro a cientos de miles de palestinos.

En la primera etapa del alto el fuego, que durará 42 días, Israel debe entregar grandes cantidades de ayuda. Se espera que Hamás libere a 33 rehenes tomados durante su ataque transfronterizo del 7 de octubre de 2023, que desató la guerra. Se dice que ocho de ellos están muertos. Hasta ahora, Hamás ha liberado 21 e Israel ha liberado a cientos de prisioneros palestinos.

Intercambio de amenazas entre Israel y Hamás

La amenaza de Hamás de retrasar la liberación de rehenes desató la furia del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien prometió reanudar los combates si Hamás no cumplía y ordenó que se reforzaran las tropas alrededor de Gaza. Se habían retirado de las áreas pobladas del territorio durante el alto el fuego.

El miércoles, el ministro de Defensa israelí Israel Katz indicó que estaba repitiendo al presidente de estadounidense Donald Trump en cuanto a que habrá duras consecuencias si no hay liberación de rehenes el sábado como estaba planeado.

“Si Hamás deja de liberar a los rehenes, entonces no hay acuerdo y hay guerra”, dijo durante una visita a un centro de comando militar. Afirmó que la “nueva guerra en Gaza” no terminaría hasta que Hamás fuera derrotado, lo que permitiría que se realizara la “visión” de Trump sobre la transferencia de la población de Gaza a países vecinos.

El portavoz de Hamás, Hazem Kassem, rechazó “el lenguaje de las amenazas de Estados Unidos e Israel” y pidió a Israel que implemente los términos del acuerdo de alto el fuego. Entre otras afirmaciones, Hamás dice que Israel no está permitiendo la entrada de un número acordado de tiendas, casas prefabricadas y maquinaria pesada a Gaza.

Los comentarios de Trump ponen a prueba la frágil tregua

La estabilidad del alto el fuego también ha sido sacudida por Trump, quien ha propuesto reubicar a los palestinos en otros países para que Estados Unidos pueda “poseer” y reconstruir el territorio, no necesariamente para sus actuales habitantes.

Jordania y Egipto, donde Trump quiere que se trasladen los palestinos, han rechazado repetidamente y con vehemencia la propuesta. El rey Abdalá II de Jordania lo hizo nuevamente tras su reunión con Trump en la Casa Blanca el martes.

Trump también ha sugerido que Hamás libere a todos los rehenes que aún no han sido liberados bajo la primera fase del alto el fuego de una vez, lo que alentó a Israel a pedir que se liberaran más rehenes el sábado. Las liberaciones han sido graduales y casi semanales hasta ahora.

La última disputa sobre el alto el fuego se produjo cuando se esperaba que Israel y Hamás comenzaran negociaciones sobre una segunda fase del acuerdo, que extendería la tregua, llevaría a la retirada total de las tropas israelíes de Gaza y en que serían liberados los rehenes vivos restantes.

Pero parece que ha habido poco progreso en esas conversaciones.

Netanyahu está bajo presión de sus socios políticos, de quienes depende para mantenerse en el poder, para reanudar la guerra después de la primera fase. Pero también enfrenta una creciente indignación de muchos israelíes, que están atónitos por el estado demacrado de los tres rehenes liberados el sábado pasado y quieren que cumpla con el acuerdo.

___

Magdy reportó desde El Cairo.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.