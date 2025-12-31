Israel amenaza con prohibir a 37 ONG operar en Gaza si no entregan información sobre su personal

Israel declaró que 37 organizaciones de ayuda humanitaria tendrán prohibido operar en Gaza a partir del jueves si no cumplen con directivas que exigen información detallada sobre su personal palestino, medida que suscita críticas de la ONU y la Unión Europea

Varias ONG explicaron a la AFP que las nuevas normas tendrán un gran impacto en los envíos de alimentos y de ayuda médica, en un momento en que las organizaciones humanitarias afirman que la cantidad que entra es insuficiente para las necesidades del territorio devastado

El plazo fijado por Israel para que las ONG proporcionen esos datos expira a medianoche del miércoles

"Se niegan a proporcionar listas de sus empleados palestinos porque saben, igual que nosotros, que algunos están implicados en el terrorismo o vinculados con Hamás", indicó a la AFP Gilad Zwick, portavoz del Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo

"Dudo que lo que no hicieron durante diez meses lo hagan en menos de doce horas", recalcó

El ministerio indicó en un comunicado el miércoles que la medida forma parte de la decisión de Israel de "reforzar y actualizar" la normativa que rige las actividades de las ONG internacionales en el territorio palestino

El movimiento islamista palestino Hamás calificó la decisión israelí como un "comportamiento criminal" que "constituye una peligrosa escalada y un desprecio flagrante por el sistema humanitario", dijo el grupo en un comunicado

"Hacemos un llamado a la comunidad internacional, y a las Naciones Unidas en particular, (...) a tomar medidas urgentes y efectivas para condenar este comportamiento criminal", añadió Hamás

Un frágil alto rige en Gaza desde octubre, luego de la devastadora guerra librada por Israel en respuesta al ataque sin precedentes de Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023

Para Israel la nueva normativa tiene como objetivo impedir que operen en los territorios palestinos entidades a las que acusa de apoyar el terrorismo

El martes Israel precisó que los "actos de deslegitimación de Israel" o la negación de los hechos relacionados con el ataque del 7 de octubre constituyen "motivos para la retirada de la licencia"

Israel señala en particular a Médicos Sin Fronteras (MSF), alegando que dos de sus empleados eran miembros de los grupos militantes palestinos Yihad Islámica y Hamás

Además de MSF, entre las 37 ONG figuran el Consejo Noruego para los Refugiados, World Vision International, CARE y Oxfam, según la lista facilitada por Zwick

– Garantizar el acceso –

El miércoles el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, calificó la decisión de Israel de "escandalosa" y pidió a los Estados que insistan con urgencia para que Israel cambie de rumbo

"La suspensión de numerosas agencias de ayuda en Gaza es escandalosa, y empeorará aún más una situación ya intolerable para la población", destacó en un comunicado

La Unión Europea también advirtió de que la decisión de Israel bloqueará la llegada de ayuda "vital" a los habitantes. "La ley de registro de las ONG no puede aplicarse en su forma actual", escribió en X la comisaria europea de Ayuda Humanitaria, Hadja Lahbib

"El DIH (Derecho Internacional Humanitario) no deja lugar a dudas: la ayuda debe llegar a quienes la necesitan", añadió

El martes los ministros de Asuntos Exteriores de diez países ya habían instado a Israel a "garantizar el acceso" de la ayuda a la Franja de Gaza, donde afirmaron que la situación humanitaria sigue siendo "catastrófica"

En un territorio con 2,2 millones de habitantes, "1,3 millones sigue necesitando apoyo urgente en materia de alojamiento", señalaron los ministros de Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, Japón, Noruega, Suecia y Suiza

Aunque el acuerdo de alto al fuego iniciado el 10 de octubre estipulaba la entrada de 600 camiones diarios, solo entre 100 y 300 transportan ayuda humanitaria, según las ONG y la ONU