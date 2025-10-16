Israel amenaza con reanudar combates en Gaza si Hamás no respeta el acuerdo
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó el miércoles por la noche que su país reanudará
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó el miércoles por la noche que su país reanudará los combates en la Franja de Gaza si Hamás no respeta el acuerdo de cese el fuego, según un comunicado de su oficina.
"Si Hamás rechaza respetar el acuerdo, Israel, en coordinación con Estados Unidos, reanudará los combates y actuará para una derrota total de Hamás", señaló el comunicado.
Katz reaccionaba al anuncio del grupo islamista palestino, que antes dijo haber entregado todos los restos de los rehenes en Gaza a los que pudo acceder, lo que según el ministro israelí es una violación del acuerdo que estipula que "Hamás debe entregar todos los rehenes muertos que tengan".
mib/al/liu/eg/nn
Otras noticias de Conflicto en Medio Oriente
Más leídas
- 1
Uruguay legalizó la eutanasia en una histórica votación en el Senado
- 2
La tregua en Gaza pende de un hilo: la amenaza de Trump y de Israel en medio de la disputa por los rehenes muertos
- 3
En los pasillos, los empresarios volvieron a hablar del futuro del dólar y de la economía del “metro cuadrado”
- 4
Un empresario condenado en España por narcotráfico ahora está a punto de ser juzgado por un secuestro