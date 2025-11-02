Israel amenaza con redoblar los ataques en Líbano tras acusar a Beirut de fracasar en el desarme de Hezbolá

MADRID, 2 de noviembre de 2025 (Europa Press) - El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha amenazado este domingo al Gobierno libanés con multiplicar los ataques del Ejército en el sur del país tras acusar a las autoridades libanesas de haber sido incapaces de culminar el desarme de las milicias del partido Hezbolá desde el comienzo del alto el fuego hace casi exactamente un año. Katz ha señalado directamente al presidente de Líbano, Joseph Aoun. "Está dilatando el proceso", ha asegurado el ministro israelí en un mensaje publicado en su cuenta de X antes de insistir en que "el compromiso del gobierno libanés de desarmar a Hezbolá y expulsarlo del sur del Líbano debe hacerse realidad" y avisar al propio movimiento chií que "está jugando con fuego". "La estricta aplicación de nuestras medidas continuará y se reforzará. No toleraremos ninguna amenaza contra los habitantes del norte de Israel", ha concluido Katz. Israel y Hezbolá se enzarzaron en cruces de artillería transfronterizos nada más comenzar la guerra de Gaza hasta que ambos pactaron un alto el fuego en noviembre de 2024. Sin embargo, Israel ha seguido bombardeando el sur de Líbano tras denunciar que Hezbolá todavía mantenía su presencia en la zona y estaba intentando reconstruir toda la infraestructura destruida durante el conflicto. El Gobierno libanés, por su parte, ha acusado a Israel de atacar a poblaciones y estructuras civiles. Este mismo jueves, las autoridades responsabilizaron al Ejército israelí de la muerte de un funcionario libanés durante una incursión terrestre por parte de sus tropas en la ciudad de Blida. El Ministerio de Sanidad libanés ha indicado en un breve comunicado en su cuenta en la red social Facebook que el hombre "ha caído mártir en la ciudad de Blida tras ser tiroteado por el enemigo israelí durante una operación", tras lo que el primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, ha especificado que se trata de un funcionario identificado como Ibrahim Salamé, quien habría muerto en el interior de la Alcaldía a manos de las tropas israelíes. Tras ello, el presidente libanés dio orden al comandante de las Fuerzas Armadas libanesas, Rodolphe Haykal, que el Ejército "haga frente a cualquier incursión israelí en los territorios liberados en el sur, en defensa del territorio libanés y la seguridad de sus ciudadanos", al tiempo que ha enmarcado el suceso en las "prácticas agresivas de Israel". Por su parte, el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, confirmó que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) realizaron una incursión para "destruir infraestructura terrorista" supuestamente usada por el partido-milicia chií Hezbolá, antes de afirmar que "un sospechoso" fue localizado en el interior de un edificio.