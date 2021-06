Israel amplía la zona de pesca en Gaza un mes después del fin de los combates

Las autoridades israelíes han autorizado una ampliación de la zona de pesca frente a la Franja de Gaza, un mes después de que concluyesen los combates entre las Fuerzas Armadas de Israel y las milicias palestinas que controlan el territorio costero desde que Hamás se hiciese con el poder en 2007.

El Coordinador de las Actividades del Gobierno de Israel en los Territorios (COGAT) ha informado en un comunicado de que los pescadores palestinos podrán alejarse hasta nueve millas náuticas de la costa, en comparación con las seis actuales, según la agencia de noticias DPA.

La medida, que entrará en vigor el viernes, permitirá también la importación de materiales de construcción para fábricas civiles a través del paso de Kerem Shalom, si bien Israel deja claro que están condicionados a la "estabilidad de seguridad" en la zona.

El ministro de Defensa, Benny Gantz, ha advertido este jueves de que no autorizará en ningún caso la reconstrucción a gran escala de la Franja si Hamás no libera a dos civiles israelíes y entrega los restos de dos militares que fueron capturados hace más de seis años, informa el diario local 'Times of Israel'.

"Estamos preparados para mejorar la situación de los habitantes de Gaza, pero no aceptaremos ninguna forma de terror o el cautiverio de nuestros chicos, en clara violación del Derecho Internacional", ha advertido.

Unos dos millones de personas viven en la Franja, uno de los territorios más densamente poblados del mundo, sometidos a un bloqueo por el que Israel intenta controlar todo lo que entra, alegando que es la única forma de evitar que Hamás y otros grupos se consoliden.

Europa Press