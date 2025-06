Israel amplía sus ataques en Teherán mientras Trump lanza una advertencia ominosa

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Israel parecía estar expandiendo su campaña aérea sobre Teherán cinco días después de su ataque sorpresa al programa militar y nuclear de Irán, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicaba un mensaje ominoso advirtiendo a los residentes de la ciudad que evacuaran.

"IRÁN NO PUEDE TENER UN ARMA NUCLEAR", escribió Trump el lunes por la noche antes de regresar a Washington de madrugada desde una cumbre del Grupo de los Siete en Canadá. "¡Todos deben evacuar Teherán de inmediato!", añadió.

Anteriormente, el Ejército israelí había llamado a unos 330.000 residentes de un vecindario en el centro de la ciudad a evacuar. Teherán es una de las ciudades más grandes de Oriente Medio, con alrededor de 9,5 millones de personas.

Israel dice que su amplio ataque a los principales líderes militares de Irán, científicos nucleares, sitios de enriquecimiento de uranio y programa de misiles balísticos es necesario para evitar que su antiguo adversario se acerque más a construir un arma atómica. Los ataques han matado al menos a 224 personas desde el viernes.

Irán ha respondido lanzando más de 370 misiles y cientos de drones a Israel. Hasta ahora, 24 personas han muerto en Israel y más de 500 han resultado heridas.

El intercambio ha generado preocupaciones sobre una guerra total entre los países y ha impulsado a la región, ya tensa, a una mayor agitación.

Trump deja el G7 temprano para centrarse en el conflicto

Antes de dejar la cumbre en Canadá, Trump se sumó a los otros líderes en una declaración conjunta diciendo que Irán "nunca puede tener un arma nuclear" y pidiendo una "desescalada de las hostilidades en Oriente Medio, incluido un alto el fuego en Gaza".

Mientras tanto, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, se dirigió a la Sala de Situación de la Casa Blanca para reunirse con el presidente y su equipo de seguridad nacional.

Hegseth no proporcionó detalles sobre lo que motivó la reunión, pero dijo en Fox News el lunes por la noche que los movimientos eran para "asegurar que nuestra gente esté a salvo".

Los ataques israelíes en Teherán se amplían

El general de brigada Effie Defrin, portavoz militar israelí, dijo el lunes que las fuerzas de su país habían "logrado plena superioridad aérea sobre los cielos de Teherán".

El Ejército dijo que destruyó más de 120 lanzamisiles tierra-tierra en el centro de Irán, un tercio del total de Irán, incluidos lanzadores múltiples justo antes de que lanzaran misiles balísticos hacia Israel. También destruyó dos aviones de combate F-14 que Irán utilizó para atacar aviones israelíes, dijo el Ejército.

Funcionarios militares israelíes también dijeron que aviones de combate habían atacado 10 centros de mando en Teherán pertenecientes a la Fuerza Quds de Irán, un brazo de élite de su Guardia Revolucionaria paramilitar que lleva a cabo operaciones militares y de inteligencia fuera de Irán.

El Ejército israelí emitió una advertencia de evacuación a 330.000 personas en una parte del centro de Teherán que alberga la televisión estatal del país y la sede de la policía, así como tres grandes hospitales, incluido uno propiedad de la Guardia.

El Ejército de Israel ha emitido advertencias de evacuación similares para partes de la Franja de Gaza y Líbano antes de los ataques. Las autoridades sanitarias informaron que 1277 personas resultaron heridas en Irán. Los iraníes también informaron sobre el racionamiento de combustible.

Grupos de derechos como el grupo de defensa iraní con sede en Washington, Human Rights Activists, han sugerido que el número de muertos del gobierno iraní es una subestimación significativa. El grupo dice que ha documentado más de 400 fallecidos, incluidos 197 civiles.

Israel dice que los ataques han retrasado el programa nuclear

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que los ataques han retrasado el programa nuclear de Irán un "tiempo muy, muy largo", y dijo a los periodistas que está en contacto diario con Trump.

Irán sostiene que su programa nuclear es pacífico, y Estados Unidos y otros han evaluado que Teherán no ha tenido un esfuerzo organizado para perseguir un arma nuclear desde 2003. El jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica ha advertido repetidamente que el país tiene suficiente uranio enriquecido para fabricar varias bombas nucleares si así lo decide.

Hasta ahora, Israel ha atacado múltiples sitios del programa nuclear iraní, pero no ha podido destruir la instalación de enriquecimiento de uranio de Fordo en Irán.

El sitio está enterrado profundamente bajo tierra, y para eliminarlo, Israel podría necesitar la GBU-57 o Massive Ordnance Penetrator de 30.000 libras (14.000 kilogramos), una bomba estadounidense rompe búnkeres que utiliza su peso y fuerza cinética para alcanzar objetivos profundamente enterrados. Israel no tiene la munición ni el bombardero necesario para arrojarla. El proyectil se lanza actualmente con el bombardero furtivo B-2. No hay señales de que el conflicto disminuya El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, pareció hacer un llamado velado el lunes para que Estados Unidos intervenga y negocie el fin de las hostilidades entre Israel e Irán. En una publicación en X, Araghchi escribió que si Trump es "genuino sobre la diplomacia e interesado en detener esta guerra, los próximos pasos son consecuentes". "Se necesita una llamada telefónica desde Washington para silenciar a alguien como Netanyahu", escribió el principal diplomático de Irán. "Eso podría allanar el camino para un regreso a la diplomacia". El mensaje a Washington fue enviado cuando las últimas conversaciones entre Estados Unidos e Irán fueron canceladas durante el fin de semana después del bombardeo sorpresa de Israel. El domingo, Araghchi dijo que Irán detendrá sus ataques si Israel hace lo mismo. ___ Lidman informó desde Jerusalén y Melzer desde Nahariya, Israel. Los periodistas de Associated Press Nasser Karimi y Amir Vahdat en Teherán, Irán, y Tara Copp en Washington contribuyeron a este despacho.