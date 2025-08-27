Israel añadirá dos centros de distribución de ayuda humanitaria al sur de Gaza, según el Ejército

27 ago (Reuters) - Israel añadirá dos centros de distribución de ayuda humanitaria en el sur de la Franja de Gaza para acoger a los palestinos que espera reubicar allí cuando el ejército lleve a cabo su prevista toma de la ciudad de Gaza, informó el miércoles el ejército israelí.

Según un comunicado, las obras se completarán en los próximos días, sustituyendo al centro del barrio de Tel al-Sultan y elevando el número de centros de distribución a un total de cinco.

El Ministerio de Salud de Gaza declaró el miércoles que otras 10 personas habían muerto de desnutrición e inanición, lo que eleva a 313 el número de fallecidos por estas causas, entre ellos 119 niños, desde que comenzó la guerra de Gaza hace casi dos años.

Israel cuestiona las cifras de mortalidad del ministerio en la franja gobernada por Hamás. (Reporte de Howard Goller, Editado en Español por Natalia Ramos)