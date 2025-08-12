Israel: Antes de ofensiva, Israel intensifica ataques a Gaza

Según el Ministerio de Salud de la Franja, 89 personas murieron en las últimas 24 horas, 31 de ellas en los centros de distribución de ayuda.

La atención del mundo se centra también en estos últimos, con una serie de llamados urgentes a Israel para que permita la entrada de alimentos y medicamentos para combatir una creciente hambruna.

La ONU advirtió que 300.000 niños están en riesgo de desnutrición aguda.

Israel niega estas afirmaciones, presentando un estudio propio que sostiene que no existe "una hambruna generalizada" en Gaza, y califica las denuncias como propaganda, mostrando en redes sociales a personas con enfermedades preexistentes.

Esta tesis fue refutada por fuentes médicas y numerosos testimonios, lo que ha llevado a varios países de la UE, incluyendo Italia, y fuera de ella, como Australia y Japón, a firmar un documento en el que piden al gobierno israelí "autorizar todos los envíos de ayuda de ONG internacionales y permitir que los operadores humanitarios realicen sus actividades", porque "la hambruna en Gaza se está extendiendo frente a nuestros ojos".

También se denuncia la masacre de periodistas, que Israel justifica afirmando que "Anas Sharif (el periodista de Al Jazeera objetivo del ataque) era pagado por Hamás".

La tensión es alta en Gaza City, a la espera de un nuevo asalto israelí, donde los bombardeos se intensificaron.

Netanyahu sorprendió al declarar que "permitirá a los residentes abandonar la Franja", como ocurrió en otras guerras, como en Siria, Ucrania y Afganistán, e invitó expresamente a "los países que quieren ayudar a los palestinos" a "abrirles las puertas".

Aún no hay una orden de evacuación, pero las declaraciones del primer ministro israelí suenan como un deseo de vaciar la ciudad más poblada de la Franja, donde han surgido extensos campamentos junto a los pocos edificios que aún se mantienen en pie.

Hasta el momento, no está claro dónde Israel planea ubicar a las aproximadamente un millón de personas allí amontonadas, tras la destrucción de otros importantes asentamientos.

Una operación que algunos expertos consideran "difícil y costosa", pero que para Israel es necesaria para neutralizar una "fortaleza" considerada "el corazón del poder de Hamas".

Aunque muchos de sus líderes fueron eliminados, según los informes diarios de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el movimiento nunca aceptó las solicitudes de desarme, y nuevos reclutas, incluso muy jóvenes, sin trabajo, sin escuela y sin hogar, son fácilmente enrolados ante la agresión israelí.

Es probable que en Gaza City también se encuentren rehenes israelíes, otro tema que el gobierno de Netanyahu decidió posponer hasta la destrucción de Hamas.

A pesar de todo, los esfuerzos de mediadores para alcanzar un alto el fuego no cesan, aunque con pocas esperanzas.

Egipto, Qatar y Turquía están trabajando en un nuevo plan de paz y para la liberación de los rehenes, que Hamas envió a El Cairo con su propia delegación.

El ministro de Relaciones Exteriores egipcio, Badr Abdelatty, convocó a una conferencia de prensa para anunciar que se están llevando a cabo contactos también con Estados Unidos con el objetivo de un alto el fuego de 60 días.

Y ya hay quienes piensan en el futuro gobierno de Gaza: al final de la guerra podría ser confiado al empresario palestino y ex alto funcionario de la Anp, Samir Hulileh, considerado una figura aceptable tanto por Israel como por Estados Unidos, y que gobernaría la Franja con el respaldo de la Liga Árabe.

Para la reconstrucción, estima que se necesitarían US$53.000 millones en inversiones, con los Estados del Golfo listos para contribuir. Pero en su visión, también deberían comprometerse de manera significativa Estados Unidos y la UE.

