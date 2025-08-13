Israel: Antonio Tajani, “que termine la guerra en Gaza”

El resto del grupo llegará a los aeropuertos de Milán, Linate y Pisa.

“Es importante seguir apoyando a la población palestina. Es importante para nosotros seguir ayudando a quienes sufren, brindando tratamiento a quienes lo necesitan en nuestro país”, amplió, a la espera de la llegada del C-130 de la Fuerza Aérea Italiana con un grupo de seis niños procedentes de la Franja de Gaza.

Recibirán atención médica en hospitales de Lacio (Hospital Bambino Gesú en Roma), Campania (Hospital Santobono en Nápoles) y Umbría (Hospital de Perugia). Otros 25 menores, que llegarán en otros dos C-130 a los aeropuertos de Milán Linate y Pisa, serán ingresados en hospitales de Liguria (Hospital Gaslini de Génova), Emilia-Romaña (Hospital Sant'Orsola de Bolonia), Toscana (Hospital Mejer de Florencia, Hospital Cisanello de Pisa, Hospital Opa de Massa), Lombardía (Hospital Papa Giovanni XXIII de Bérgamo, Hospital Niguarda y Hospital Buzzi de Milán, y Hospital Civil de Brescia) y Véneto (Hospital AOP de Padua y Hospital AOU de Verona). (ANSA).