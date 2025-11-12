Israel anuncia apertura permanente de paso de entrada de ayuda humanitaria a Gaza

Israel anunció que abrió el miércoles un paso fronterizo en el norte de Gaza para permitir la entrada de ayuda humanitaria suministrada por la ONU y otras organizaciones internacionales.

"El cruce de Zikim fue abierto hoy para la entrada de camiones de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza", indicó en X el organismo del Ministerio de Defensa a cargo de asuntos civiles en los territorios palestinos, COGAT.

Al ser consultado por la AFP, un portavoz de COGAT dijo que el paso permanecería abierto "permanentemente" como el de Kerem Shalom en el sur de Gaza, por donde ha pasado el grueso de la ayuda desde el inicio de la guerra en octubre de 2023.

Lospennato-jd/jsa/mas/pb