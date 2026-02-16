Israel anuncia fuerte dispositivo de seguridad en la Mezquita Al Aqsa durante el Ramadán

La policía israelí anunció este lunes que desplegará un gran número de efectivos alrededor de la Mezquita Al Aqsa durante el mes sagrado musulmán del Ramadán, que comienza esta semana, mientras funcionarios palestinos acusan a Israel de imponer nuevas restricciones en el recinto.

A lo largo del mes de ayuno y oración, cientos de miles de palestinos suelen asistir a rezar a esta mezquita —el tercer lugar más sagrado del islam— situada en Jerusalén Este, que Israel tomó en 1967 y posteriormente anexó.

Arad Braverman, alto oficial de policía de Jerusalén, dijo que las fuerzas se desplegarán "día y noche" en todo el recinto, conocido por los judíos como el Monte del Templo, y en sus alrededores.

Añadió que miles de agentes también estarán de servicio durante las oraciones de los viernes, que reúnen a las mayores multitudes de fieles musulmanes.

Braverman indicó que la policía había recomendado emitir 10.000 permisos para palestinos de Cisjordania ocupada, quienes necesitan autorización especial para entrar en Jerusalén.

No precisó si se aplicarán límites de edad, pero agregó que el número final de personas será decidido por el gobierno.

La gobernación palestina de Jerusalén señaló en un comunicado aparte que había sido informada de que los permisos volverían a limitarse a hombres mayores de 55 años y mujeres mayores de 50, siguiendo los criterios del año pasado.

También afirmó que las autoridades israelíes habían impedido que el Waqf Islámico —organismo administrado por Jordania encargado del lugar— realizara los preparativos habituales, incluida la instalación de toldos para sombra y de clínicas de atención médica temporal.

Una fuente del Waqf confirmó las restricciones y dijo que 33 de sus empleados fueron impedidos de entrar al recinto en la semana previa al Ramadán.