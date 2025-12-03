Israel anuncia haber recibido el cadáver de un rehén de Gaza

Israel anunció el miércoles haber recibido el cadáver de un rehén a través del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), según un comunicado de la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu.

"Israel ha recibido, por medio de la Cruz Roja, el ataúd de un rehén fallecido, entregado a las fuerzas del ejército y del Shin Bet [servicio de seguridad interior] dentro de la Franja de Gaza", señala el comunicado.

El ejército precisó posteriormente que el ataúd había sido trasladado a Israel y se dirigía al Instituto Nacional de Medicina Forense, en Tel Aviv, para una autopsia que permita identificarlo.

El brazo armado de Hamás anunció previamente que devolvería, junto a su aliado de la Yihad Islámica, el cuerpo de un rehén a las 17:00 (15:00 GMT).

Los brazos armados de estas dos organizaciones, consideradas "terroristas" por numerosos países, realizaban búsquedas en Beit Lahia, en el norte del territorio palestino, y "encontraron restos que podrían pertenecer al cuerpo de un prisionero israelí", explicó una fuente de Hamás.

En la víspera, estos grupos islamistas entregaron otro cuerpo, pero Israel dijo este miércoles que los restos no correspondían a ninguno de los dos rehenes aún retenidos en Gaza.

"Al concluir el proceso de identificación realizado en el Centro Nacional de Medicina Forense, se determinó que los elementos traídos ayer para su examen desde la franja de Gaza no están relacionados con ninguno de los rehenes", indica un comunicado de la oficina del primer ministro.

Una tregua puso fin en octubre pasado a más de dos años de guerra en la Franja de Gaza, iniciada por el ataque sin precedentes de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023.

Según el acuerdo de tregua, el movimiento islamista palestino liberó a los 20 últimos rehenes secuestrados ese día que seguían con vida.

Hamás y sus aliados también han devuelto desde entonces 26 de los 28 cadáveres de rehenes que se habían comprometido a entregar a Israel en el marco del alto el fuego. Los dos cuerpos restantes corresponden a un israelí y a un tailandés.

