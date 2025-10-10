Israel anuncia la derrota de Hamás "en todos los lugares" donde han luchado contra él

10 oct (Reuters) -

Hamás ya no es el grupo miliciano cuya invasión de Israel desencadenó la guerra de dos años en Gaza, dijo el viernes el portavoz militar israelí al inicio de un alto el fuego con el grupo miliciano palestino.

"Hamás no es el Hamás de hace dos años. Hamás ha sido derrotado en todos los lugares en los que hemos luchado contra él", dijo a la prensa el general de brigada Effie Defrin, portavoz militar, en una reunión informativa.

Instó a los residentes palestinos de Gaza a evitar entrar en las zonas bajo control de las Fuerzas de Defensa de Israel en el enclave.

"Hago un llamamiento desde aquí a los residentes de Gaza para que eviten entrar en las zonas bajo control de las Fuerzas de Defensa de Israel. Cumplan el acuerdo y garanticen su seguridad", dijo.

Miles de palestinos desplazados comenzaron a acudir en masa a sus hogares abandonados después de que el viernes entrara en vigor un alto el fuego mediado por Estados Unidos y las tropas israelíes comenzaran a retirarse de algunas zonas de Gaza. (Información de Howard Goller; edición de Alison Williams y Ros Russell; editado en español por Patrycja Dobrowolska)