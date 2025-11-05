Israel anuncia la desarticulación de un intento de contrabando de armas en la frontera con Jordania
Israel anuncia la desarticulación de un intento de contrabando de armas en la frontera con Jordania
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 4 de noviembre de 2025 (LA NACION) - El Ejército de Israel ha anunciado este martes la desarticulación de un intento de contrabando de armamento a través de la frontera con Jordania, antes de afirmar que los militares derribaron un dron que portaba 10 armas, incidente similar a los registrados durante los últimos meses en la frontera con Egipto. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han indicado en un comunicado que el aparato "cruzó a través de la frontera oriental a territorio del Estado de Israel, en un intento de pasar armas de contrabando", sin que las autoridades de Jordania se hayan pronunciado por ahora sobre el suceso. Asimismo, han subrayado que los soldados "impidieron el intento de contrabando, ubicaron y confiscaron el dron, que portaba 10 armas". "Las armas fueron transferidas a las fuerzas de seguridad para su procesamiento", han zanjado.
- 1
Cuánto cuesta el Toyota Corolla en noviembre de 2025
- 2
El drama de un joven argentino que por un error está combatiendo en Ucrania con el ejército ruso
- 3
Desembarcó en Palermo el restaurante que es furor en zona norte y abre las 24 horas
- 4
“Almas asesinadas”: las macabras búsquedas de César Sena en Google antes y después del crimen de Cecilia Strzyzowski