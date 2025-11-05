Israel anuncia la desarticulación de un intento de contrabando de armas en la frontera con Jordania

MADRID, 4 de noviembre de 2025 (LA NACION) - El Ejército de Israel ha anunciado este martes la desarticulación de un intento de contrabando de armamento a través de la frontera con Jordania, antes de afirmar que los militares derribaron un dron que portaba 10 armas, incidente similar a los registrados durante los últimos meses en la frontera con Egipto. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han indicado en un comunicado que el aparato "cruzó a través de la frontera oriental a territorio del Estado de Israel, en un intento de pasar armas de contrabando", sin que las autoridades de Jordania se hayan pronunciado por ahora sobre el suceso. Asimismo, han subrayado que los soldados "impidieron el intento de contrabando, ubicaron y confiscaron el dron, que portaba 10 armas". "Las armas fueron transferidas a las fuerzas de seguridad para su procesamiento", han zanjado.