Israel anuncia la interceptación de dos drones lanzados desde Yemen

MADRID, 28 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Ejército de Israel ha anunciado este jueves la interceptación de dos drones lanzados desde Yemen, sin que los hutíes, que han llevado a cabo decenas de ataques contra el país en respuesta a su ofensiva militar sobre la Franja de Gaza, se hayan pronunciado por ahora al respecto.

"Tras las alertas activadas por la intrusión de un aparato hostil en una zona cercana a Gaza, la Fuerza Aérea ha interceptado un dron lanzado desde Yemen", ha dicho el Ejército israelí en un breve comunicado, en el que no se ha pronunciado sobre posibles daños materiales o víctimas.

Apenas unas horas después, ha resaltado que sus tropas han destruido un segundo aparato "antes de que cruzara a territorio israelí".

"Se activaron las alertas en espacios abiertos, en línea con la política", ha manifestado, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría por parte de los rebeles yemeníes.

Los hutíes, que controlan la capital yemení, Saná, y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, han lanzado varios ataques contra territorio de Israel y contra buques con algún tipo de conexión israelí a raíz de la ofensiva desatada contra Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.

Asimismo, han atacado buques y otros bienes estratégicos estadounidenses y británicos en respuesta a los bombardeos de estos países contra Yemen en una intervención que Washington y Londres fundamentan en su voluntad de garantizar la seguridad de la navegación en la región. Sin embargo, en mayo los hutíes se sumaron a un alto el fuego anunciado por Estados Unidos.