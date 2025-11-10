Israel anuncia la interceptación de otro dron con armas en la frontera con Egipto

MADRID, 10 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Ejército de Israel ha anunciado este lunes la interceptación de otro dron con armas en la frontera con Egipto, días después de que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, diera orden de declarar este área como una "zona militar cerrada" ante los derribos de los últimos meses.

Así, ha señalado en un comunicado que el aparato ha sido derribado por sus fuerzas, antes de apuntar que portaba tres fusiles de asalto M-16 como carga. "Las armas han sido localizadas y entregadas a las fuerzas de seguridad para su procesamiento", ha apostillado, sin que El Cairo se haya pronunciado al respecto.

Las autoridades israelíes han anunciado durante los últimos meses varias incautaciones de armas tras el derribo de aparatos que intentaban cruzar la frontera desde Egipto --que no se ha pronunciado sobre estos incidentes--, que se suman a intentos similares para enviar armas a la Franja de Gaza durante la ofensiva militar lanzada por Israel a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023.