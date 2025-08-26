Israel anuncia la interceptación de un dron con armas que cruzó la frontera desde Egipto

MADRID, 26 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Ejército de Israel ha anunciado este martes el derribo de un dron cargado con armamento que habría penetrado en su territorio a través de la frontera con Egipto, sin que las autoridades del país africano se hayan pronunciado por ahora sobre el suceso, similar a decenas de incidentes similares durante los últimos meses.

Así, ha apuntado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que "las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han impedido un intento de contrabando de armas hacia Israel en la frontera occidental" tras "identificar un dron" que penetró en su territorio.

"Los miembros de las FDI ubicaron y confiscaron el dron, que portaba cuatro armas largas", ha señalado, antes de agregar que este armamento ha sido entregado a las fuerzas de seguridad y publicar una fotografía de las armas incautadas en esta operación.

Las autoridades israelíes han anunciado durante los últimos meses varias incautaciones de armas tras el derribo de aparatos que intentaban cruzar la frontera desde Egipto, que se suman a intentos similares para enviar armas a la Franja de Gaza, objetivo de una ofensiva militar de Israel a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023.