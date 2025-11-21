Israel anuncia la muerte de cinco supuestos miembros de Hamás en bombardeos en Rafá, en el sur de Gaza

MADRID, 21 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Ejército de Israel ha anunciado este viernes la muerte de cinco supuestos miembros del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) que habrían salido de un túnel en el este de la ciudad de Rafá, dentro de la 'línea amarilla' a la que se replegaron las tropas israelíes a raíz del acuerdo en octubre para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para la Franja de Gaza.

Así, ha indicado en un comunicado que los militares israelíes "identificaron a cinco terroristas que salieron de una infraestructura terrorista subterránea en el este de Rafá, dentro de la 'línea amarilla', y se acercaron a los elementos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) desplegados en el sur de Gaza, suponiendo una amenaza inmediata para ellos".

"La Fuerza Aérea, a través de direcciones por parte de las fuerzas sobre el terreno, eliminó a los terroristas", ha dicho, antes de destacar que "los elementos de las FDI están desplegados en la zona en línea con el acuerdo (firmado entre el Gobierno israelí y Hamás) y seguirán actuando para eliminar cualquier amenaza inmediata", sin que el grupo islamista palestino se haya pronunciado al respecto.

Las autoridades de Israel calculan que entre 100 y 200 milicianos del brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezeldín al Qasam, estarían en túneles situados en el sur de Gaza en zonas bajo control de las tropas israelíes, sin que por ahora se haya alcanzado un acuerdo para que obtengan un paso seguro hacia las zonas de las que se replegaron las fuerzas de Israel a raíz del citado acuerdo, que conllevó la entrada en vigor de un alto el fuego el 10 de octubre.