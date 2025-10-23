Israel anuncia la muerte de ocho miembros de Hamás, cuatro de ellos responsables del secuestro de rehenes

MADRID, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Ejército de Israel ha confirmado que ha matado en diversos ataques selectivos llevados a cabo en la Franja de Gaza desde el pasado mes de marzo a ocho "terroristas" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) involucrados en el secuestro y asesinato de rehenes durante los ataques del 7 de octubre de 2023.

En concreto, ha detallado que Ahmed Ibrahim Shaar, responsable del secuestro de Noa Argamani --rescatada en junio de 204 tras una operación del Ejército en el campo de refugiados de Nuseirat-- durante el Festival Nova, murió el pasado 22 de agosto en un ataque en la Franja de Gaza.

Asimismo, Ahmed abu Marhil, responsable del secuestro de Avinatan Or --pareja de Argamani y recientemente liberado en virtud del plan del presidente estadounidense Donald Trump--, murió en otro bombardeo israelí en el enclave el pasado 26 de marzo.

El Ejército israelí ha revelado además que Arafat Dib --encargado de secuestrar y retener en el enclave a Eitan Mor-- falleció como consecuencia de otro ataque perpetrado el 30 de mayo.

De igual forma, el "terrorista" de Hamás Odé Alian Ahmed, responsable de retener a rehenes, murió el pasado 26 de agosto.

Las Fuerzas de Defensa han detallado que Bakr Mujida --que rompió una de las barreras de seguridad en la frontera con Israel con un tractor-- murió el 13 de julio, mientras que Firas Ghrir Sweilam al Hadaf, que asaltó el kibutz Kissufim, lo hizo el pasado 23 de agosto.

Por último, Ibrahim Salé Rajab, que participó en los ataques, falleció el pasado 27 de marzo.