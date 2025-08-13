Israel anuncia la muerte de un comandante de Hamás que participó en el secuestro de tres militares

MADRID, 13 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Ejército de Israel ha informado este miércoles de la muerte de Abdulá Saeed Abdelbaqin, un comandante del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) que participó en los ataques del 7 de octubre de 2023 y en el secuestro de tres militares israelíes.

El comandante de Hamás, que se desempeñaba como comandante adjunto de la unidad de élite Nujba en el batallón Central de Yabalia, participó en el secuestro de los militares israelíes Ron Sherman, Nick Beiser y Tamir Nimrodi, además de en el asalto a una base militar situada junto al paso de Erez.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han confirmado que Abdelbaqin --quien también llevó a cabo numerosos ataques contra las tropas israelíes que operaban en Gaza-- murió el pasado jueves en el enclave palestino tras un ataque conjunto llevado a cabo por el Ejército y la agencia de Inteligencia israelí, el Shin Bet.

Los cuerpos de los militares Sherman y Beizer fueron recuperados por el Ejército en el norte de Gaza tras su muerte en cautiverio, mientras que Nimrodi todavía permanece retenido en la Franja, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, han cifrado este miércoles en más de 120 los muertos en las últimas 24 horas en el enclave, lo que eleva el balance total de víctimas mortales a más de 61.700 desde los ataques de las milicias palestinas el 7 de octubre de 2023, que se saldaron con 1200 víctimas mortales y cerca de 250 rehenes.