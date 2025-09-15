LA NACION

Israel anuncia la muerte de un "terrorista" de Hezbolá en un bombardeo contra Líbano pese al alto el fuego

MADRID, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Ejército de Israel ha asegurado este lunes que un bombardeo ejecutado el domingo contra el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego pactado en noviembre de 2024, mató a un supuesto miembro del partido-milicia chií Hezbolá, que por ahora no se ha pronunciado sobre el ataque. Así, ha indicado en un comunicado que el hombre, identificado como Muhamad Alí Yasin, fue "eliminado por un dron" cerca de Nabatiye, antes de subrayar que era "un terrorista de Hezbolá" que "estuvo implicado durante la guerra en el desarrollo y producción de armas para Hezbolá en Líbano".

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.

