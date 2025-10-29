Israel anuncia la reanudación de alto el fuego tras decenas de bombardeos en Gaza

El ejército israelí anunció el miércoles que reanudó el alto el fuego en Gaza tras haber llevado a cabo una serie de bombardeos contra decenas de objetivos desde el día anterior.

"Tras una serie de bombardeos, en los que se golpearon decenas de objetivos terroristas y [combatientes] terroristas, las FDI [Fuerzas de Defensa de Israel] comenzaron a aplicar de nuevo el alto el fuego en respuesta a las violaciones de Hamás", afirmó el ejército.

"Como parte de los ataques, las FDI y el Shin Bet [servicio de inteligencia interior] golpearon a 30 terroristas que ocupaban puestos de mando dentro de las organizaciones terroristas que operan en la Franja de Gaza", añadió.

