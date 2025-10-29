Israel anuncia la reanudación del alto el fuego en Gaza tras mortíferos bombardeos

Israel anunció el miércoles que reanudó el alto el fuego en la Franja de Gaza, tras haber llevado a cabo bombardeos que dejaron más de 100 muertos, según la Defensa Civil local y hospitales, en represalia por el ataque mortal contra uno de sus soldados.

El miércoles por la mañana, columnas de humo negro se elevaban en varios lugares del territorio palestino tras estos bombardeos, que reavivaron entre los habitantes el temor a una reanudación de la guerra.

"Los bombardeos no han cesado, ha habido explosiones durante toda la noche", declaró Khadija al Housni, una mujer de 31 años que vive en una tienda de campaña en el campo de refugiados de Al Shati, en el norte de Gaza.

"Acabábamos de empezar a respirar de nuevo, a intentar reconstruir nuestras vidas, cuando se reanudaron los bombardeos, trayendo de vuelta la guerra, las explosiones y la muerte", dijo.

"Estamos agotados", reaccionó Jalal Abbas, de 40 años, instalado en una tienda de campaña en Deir el Balah, en el centro del territorio.

Imágenes de AFP mostraban a heridos atendidos en el hospital Al Adwa de Nuseirat, en el centro de Gaza, entre ellos un hombre que llevaba en brazos a un niño con la cara ensangrentada.

"Al menos 101 muertos han sido trasladados a los hospitales, incluidos 35 niños, varias mujeres y personas mayores, a consecuencia de los ataques aéreos israelíes en menos de 12 horas", declaró Mahmud Basal, portavoz de la Defensa Civil, una organización de rescate del territorio palestino que opera bajo la autoridad de Hamás.

El vocero también informó de más de 200 heridos.

Fuentes de cinco hospitales del territorio palestino, que recibieron a las víctimas, confirmaron este balance.

- "Decenas" de objetivos -

El ejército israelí anunció el miércoles por la mañana la reanudación del alto el fuego en Gaza tras haber llevado a cabo bombardeos contra "decenas" de objetivos y haber atacado a 30 altos mandos de movimientos armados que operan en el territorio.

"A quien levante la mano contra un soldado, se le cortará la mano", declaró ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtiendo que "no habrá inmunidad para nadie en la dirección de la organización terrorista Hamás, ni para los que visten traje ni para los que se esconden en túneles".

El presidente estadounidense, Donald Trump, había asegurado antes del anuncio del cese de los bombardeos que "nada" comprometería el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, en vigor desde el 10 de octubre y que él mismo impulsó.

"Han matado a un soldado israelí. Por lo tanto, los israelíes responden.

Y deben responder", afirmó.

El ejército israelí confirmó que el soldado Yona Efraim Feldbaum, de 37 años, murió en combate en el sur de Gaza.

Este nuevo episodio de violencia es el segundo tras los ataques del 19 de octubre, llevados a cabo, según Israel, tras un ataque contra sus soldados.

Hamás, que gobierna Gaza desde 2007, negó el martes haber atacado a las tropas israelíes y reafirmó "su compromiso" con el alto el fuego.

- Cuerpos de dos rehenes -

El movimiento palestino también anunció el aplazamiento de la entrega del cadáver de un rehén, prevista inicialmente el martes.

En virtud de la primera fase del acuerdo de alto el fuego, Hamás liberó el 13 de octubre a los 20 rehenes vivos que mantenía en Gaza desde su ataque contra Israel del 7 de octubre de 2023.

También debía entregar ese mismo día los cuerpos de 28 cautivos fallecidos, pero hasta ahora solo ha restituido 15, alegando dificultades para localizar los restos en un territorio devastado por la ofensiva israelí.

El brazo armado de Hamás afirmó haber encontrado los cuerpos de dos rehenes el martes, aunque no especificó cuándo los entregaría.

El ataque del 7 de octubre en Israel causó la muerte de 1221 personas, en su mayoría civiles, según balance de AFP basado en cifras oficiales.

La ofensiva israelí lanzada en respuesta causó 68.531 muertos en la Franja de Gaza, en su mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud del territorio.

