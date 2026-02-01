Israel anuncia la reapertura del cruce de Rafah "limitado al paso de residentes" de Gaza

Israel anunció este domingo la reapertura del cruce de Rafah entre Gaza y Egipto, clave para la entrada de ayuda humanitaria, aunque de momento solo será accesible para los palestinos del territorio.

"De acuerdo con el acuerdo de alto al fuego", el cruce de Rafah que ha permanecido cerrado desde principios de 2024, "se abrió hoy para el paso limitado de residentes solamente", dijo COGAT, el organismo del Ministerio de Defensa israelí que coordina los asuntos civiles palestinos.

"Como parte de esto, hoy comenzó una fase piloto inicial, realizada en coordinación con la Misión de Asistencia Fronteriza de la Unión Europea (EUBAM), Egipto y todas las partes interesadas pertinentes", agregó el organismo israelí.