Israel anuncia la reapertura del paso con Jordania para llevar ayuda a Gaza

Israel anunció el martes que reabrirá por primera vez desde septiembre el paso fronterizo que controla entre Jordania y Cisjordania ocupada para permitir el paso de camiones de ayuda humanitaria.

Israel anunció el martes que reabrirá por primera vez desde septiembre el paso fronterizo que controla entre Jordania y Cisjordania ocupada para permitir el paso de camiones de ayuda humanitaria a Gaza, informó un funcionario israelí.

"A partir de mañana, miércoles, se autorizará el traslado de mercancías y ayuda desde Jordania hacia la zona de Judea y Samaria y la Franja de Gaza a través del paso de Allenby", afirmó el funcionario en un comunicado, utilizando el término bíblico que emplea Israel para referirse a Cisjordania.

"Todos los camiones de ayuda destinados a la Franja de Gaza circularán bajo escolta y protección, tras una exhaustiva inspección de seguridad", añadió.

