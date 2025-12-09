Israel anuncia la reapertura del paso con Jordania para llevar ayuda a Gaza
Israel anunció el martes que reabrirá por primera vez desde septiembre el paso fronterizo que controla entre Jordania y Cisjordania ocupada para permitir el paso de camiones de ayuda humanitaria.
LA NACION
Israel anunció el martes que reabrirá por primera vez desde septiembre el paso fronterizo que controla entre Jordania y Cisjordania ocupada para permitir el paso de camiones de ayuda humanitaria a Gaza, informó un funcionario israelí.
"A partir de mañana, miércoles, se autorizará el traslado de mercancías y ayuda desde Jordania hacia la zona de Judea y Samaria y la Franja de Gaza a través del paso de Allenby", afirmó el funcionario en un comunicado, utilizando el término bíblico que emplea Israel para referirse a Cisjordania.
"Todos los camiones de ayuda destinados a la Franja de Gaza circularán bajo escolta y protección, tras una exhaustiva inspección de seguridad", añadió.
