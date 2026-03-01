Israel anuncia nuevos ataques a sitios militares iraníes, explosiones se oyen en Teherán

El ejército israelí afirmó que la madrugada de este domingo lanzó una serie de ataques contra instalaciones iraníes de misiles balísticos y defensa aérea, mientras explosiones se oían en Teherán

Las fuerzas israelíes iniciaron "una nueva serie de ataques contra el arsenal de misiles balísticos y los sistemas de defensa aérea del régimen terrorista iraní", según un comunicado militar

Entre tanto, potentes detonaciones, cuyo origen no está claro por el momento, resonaron durante la madrugada en Teherán, constató un periodista de la AFP presente en el lugar

Al menos tres estallidos sacudieron la capital iraní alrededor de las 04:00 hora local (00:30 GMT), mientras se escuchaban zumbidos similares a los de aviones sobrevolando la zona