Israel anuncia que cerró frontera entre Gaza y Egipto por "seguridad" debido a guerra con Irán

Israel anunció el sábado que cerró el puesto fronterizo de Rafah entre la Franja de Gaza y Egipto por "seguridad", tras el inicio del ataque israelo-estadounidense contra Irán, al que Teherán respondió con bombardeos.

"Se establecieron varias medidas de seguridad, entre las que figuran el cierre de puntos de paso con la Franja de Gaza, como el de Rafah", anunció en X el Cogat, organismo del Ministerio israelí de Defensa encargado de asuntos civiles palestinos. "Las rotaciones del personal humanitario están por ahora suspendidas", agregó.

El paso de Rafah, única puerta hacia el exterior para el territorio palestino, ocupado de lado palestino por el ejército israelí desde mayo de 2024, fue abierto muy parcialmente el 2 de febrero.