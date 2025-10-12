Israel anuncia que destruirá todos los túneles de Hamás en la Franja de Gaza

Israel anunció este domingo que prevé destruir lo que queda de la red de túneles de Hamás en Gaza, después de que se liberen a los rehenes como previsto en el alto el fuego con el movimiento islamista palestino.

La operación para destruir los túneles se realizará bajo un "mecanismo internacional" supervisado por Estados Unidos, señaló el ministro de Defensa israelí, Israel Katz.

"El gran reto de Israel tras la fase de liberación de rehenes será la destrucción de todos los túneles terroristas de Hamás en Gaza", afirmó en un comunicado.

"Ordené al ejército que se prepare para esta misión", dijo, en el tercer día del cese el fuego entre Israel y Hamás en el estrecho territorio palestino, devastado por más de dos años de guerra.

Hamás opera una red de túneles bajo Gaza, lo que permite a sus combatientes actuar sin ser vistos por los servicios de reconocimiento israelíes.

Algunos de estos pasadizos han atravesado la valla fronteriza hacia Israel, lo que ha permitido ataques sorpresa.

Muchos de los túneles fueron destruidos durante la contienda, desencadenada por el ataque de Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

Katz dijo que el resto sería demolido en el marco del desarme y la desmilitarización de Hamás, previstos en las próximas etapas del plan de alto el fuego respaldado por Estados Unidos.

Hamás, que gobierna Gaza, aceptó la primera etapa del plan, que prevé la liberación de 48 rehenes israelíes, vivos y muertos.

A cambio, se espera que Israel libere a 250 "presos por motivos de seguridad nacional" y a 1700 gazatíes detenidos por el ejército.

Hamás se resiste sin embargo a las peticiones de desarme. Un alto cargo del movimiento, Hossam Badran, declaró el domingo a AFP que la segunda fase del plan estadounidense "plantea muchas complejidades y dificultades".

