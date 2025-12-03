Israel anuncia que "en los próximos días" los habitantes de Gaza podrán salir por Egipto

Israel anunció este miércoles que los habitantes de la Franja de Gaza podrían salir por Egipto "en los próximos días", en virtud de una medida contemplada en el plan de paz estadounidense para Gaza.

"Conforme al acuerdo de alto al fuego y a una directiva de la esfera política, el punto de paso de Rafah abrirá en los próximos días exclusivamente para que los residentes de la Franja de Gaza salgan hacia Egipto", indicó a la AFP el Cogat, el organismo del Ministerio de Defensa israelí que supervisa las actividades civiles en los Territorios Palestinos.

Precisó que la apertura del punto de paso se efectuará en coordinación con Egipto y la Unión Europea. La AFP se puso en contacto con la responsable de la misión europea para preguntarle al respecto, pero no respondió.

