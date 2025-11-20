Israel anuncia que ha desarticulado una red de Hamás que planeaba atentar en Alemania

MADRID, 20 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha anunciado este lunes la desarticulación de una célula vinculada al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en Europa con el objetivo de atentar contra israelíes y judíos en el continente.

"Tras una larga investigación dirigida por el Mossad --el servicio de Inteligencia exterior de Israel-- y gracias a la cooperación con los servicios europeos de inteligencia y seguridad, se han desarticulado recientemente infraestructuras terroristas construidas por Hamás con el objetivo de perpetrar ataques contra objetivos israelíes y judíos", ha afirmado en un comunicado remitido a los medios la Oficina del dirigente israelí.

El gabinete del primer ministro ha citado una primera operación el pasado septiembre en la capital austríaca, Viena, donde "se descubrió y confiscó un depósito de armas que contenía pistolas y artefactos explosivos" vinculados a Muhamad Naim, hijo del dirigente del buró político de Hamás, Basem Naim.

El organismo ha asegurado asimismo que una reunión celebrada en la misma fecha en Catar entre padre e hijo "sugiere una posible implicación de la cúpula de Hamás en la promoción del terrorismo en Europa, con autorización para que sus operativos actuaran con autoridad y complicidad".

Además, ha remitido a un segundo operativo que derivó en la detención en Alemania de Burjan al Jatib tras haber permanecido en Turquía, país que, según la oficina de Netanyahu, "tanto en el pasado como en la actualidad (es) un escenario operativo conveniente para los operativos de Hamás".

Según las autoridades israelíes, las dos operaciones forman parte de una investigación más amplia en el continente europeo para combatir el terrorismo contra objetivos israelíes y judíos. Ello, ha señalado, "refleja la creciente comprensión internacional de la escalada de dicha amenaza y su determinación de frustrar cualquier actividad terrorista de Hamás en sus territorios".