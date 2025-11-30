Israel anuncia que ha matado a 4.000 milicianos palestinos en el sur de Gaza

MADRID, 30 Nov. 2025 (Europa Press) -

El Ejército de Israel ha anunciado que ha matado esta pasada noche a cuatro personas a las que ha identificado como milicianos palestinos en el sur de la Franja de Gaza.

En un comunicado publicado en su cuenta de la red social X, el Ejército declara que ha eliminado a "cuatro terroristas" cuando estaban "saliendo de una infraestructura subterránea" en la ciudad de Rafá.

"Las fuerzas de las FDI en el Comando Sur están desplegadas en la región de conformidad con el acuerdo y seguirán actuando para eliminar cualquier amenaza inmediata", concluye el Ejército.

Ni las milicias de Hamás ni las de Yihad Islámica se han pronunciado todavía sobre este incidente, que ocurre en medio de un enormemente frágil alto el fuego al que acusan a Israel de violar constantemente.