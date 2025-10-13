Israel anuncia que los 20 últimos rehenes vivos de Gaza regresaron al país

Los 20 últimos rehenes israelíes vivos que estaban cautivos en la Franja de Gaza y fueron liberados este lunes se encuentran ya en Israel, anunció el gobierno.

"Bienvenidos a casa", escribió el Ministerio de Exteriores en la red X, para felicitarse por el regreso a Israel de Elkana Bohbot, Rom Braslavski, Nimrod Cohen, Ariel y David Cunio, Evyatar David, Maxim Herkin, Eitan Horn, Segev Kalfon, Bar Kuperstein, Yosef Haim Ohana, Avinatan Or y Matan Zangauker, liberados en el 378º día de su cautiverio.

El ministerio envió un mensaje similar previamente, con motivo de la liberación de un primer grupo de siete rehenes. Los veinte fueron secuestrados por Hamas durante su ataque en Israel el 7 de octubre de 2023.

mj/dms/avl/sag