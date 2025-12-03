Israel anuncia que los restos entregados el martes no corresponden a ningún rehén de Gaza

Israel anunció el miércoles que los restos que le fueron entregados la víspera no eran los de ninguno de los dos rehenes muertos que permanecen en la Franja de Gaza.

"Tras el proceso de identificación que se llevó a cabo en el Centro Nacional de Medicina Forense, se estableció que los elementos aportados ayer desde la Franja de Gaza para ser examinados no guardan relación con ninguno de los rehenes", indicó la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, en un comunicado.

La policía israelí había indicado el martes que había recibido los supuestos restos de uno de los dos últimos rehenes cautivos en la Franja de Gaza.

La oficina de Netanyahu también dio cuenta de la entrega. No precisó si se trataba de los restos de uno de los últimos dos rehenes de Gaza —el israelí Ran Gvili y el tailandés Sudthisak Rinthalak—, pero afirmó que las autoridades estaban en "contacto continuo" con sus familias.

Los comandos del movimiento islamista palestino Hamás capturaron a 251 personas en su ataque del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza.

A raíz del alto al fuego negociado por Estados Unidos que entró en vigor en octubre, los milicianos entregaron los últimos 20 rehenes vivos y, hasta ahora, los restos de 26 de los 28 fallecidos.

